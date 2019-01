Gillette-campagne strijkt mannen tegen haren in

In het spotje zet de fabrikant vraagtekens bij zijn eigen slogan ‘The Best a Man Can Get’. In het filmpje wordt slecht gedrag, zoals pesten, vechten, discriminatie, seksuele intimidatie, afgekeurd. ‘Is this the best a man can get?’ De reclame daagt de stereotype alfaman uit om zijn leven te beteren. Aan het eind van het spotje zien we dan ook mannen die het goede voorbeeld geven: ze spreken elkaar aan op het fluiten naar vrouwen op straat en stoppen vechtpartijtjes tussen kinderen.

Ook bevat de commercial een verborgen boodschap: wie zich met Gillette scheert, gedraagt zich als een 'moderne' man - die zich niet schuldig maakt aan machogedrag.