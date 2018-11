Het Nationale Ballet duikt bovenop millennials en organiseert datingshow

Naast de datingshow heeft Het Nationale Ballet meerdere initiatieven opgetuigd om een jong publiek aan te trekken, zoals: My Muse & Me (kortingspas), Balletflirt (voor 20 euro naar een voorstelling) en Young Patrons Circle (jongeren donateursverening). De inspanningen werpen volgens Maas zijn vruchten af: ‘In 2017 bestond 21 procent van het totaal aantal bezoekers uit jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Ter vergelijking: in 2014 lag dat percentage op 15 procent.’

Het Nationale Ballet hoopt dat deze stijgende lijn doorzet. 'Uiteindelijk willen we uitgroeien tot een place to be voor jongeren', aldus Maas.

Interesse in de datingshow? Opgeven kan hier.