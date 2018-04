Als contentmarkeer bij NASA heb je een wel heel toffe job. Je werkt bij een van de meest bijzondere bedrijven ter wereld en mag films die veel worden bekeken, over de Zuidpool, de sterren of ons zonnestelsel. Deze minidocu gaat over de maan, is geschoten in 4K en werd ruim 1 miljoen keer bekeken. Daarmee is het de viral van de week.

Social video bureau LifeHunters kiest wekelijks de viral van de week: Een case die hun inspireerde, liet lachen of aanzette tot denken.