Interpolis en Wefilm maken hartverscheurende videoclip met rapper Snelle over appen op de fiets

Als inspiratie voor het nummer 'Smoorverliefd' - dat vanmorgen om 11 uur in Bitterzoet in Amsterdam werd gelanceerd - ging Snelle in gesprek met jongeren die door afleiding van hun telefoon een ongeluk hebben gehad. Deze aangrijpende verhalen vormden de inspiratie voor de nieuwe song. Bij de song worden een 'bijbehorende, impactvolle' videoclip, online mini docu en de Interpolis app PhoNo uitgebracht als onderdeel van de samenwerking tussen Interpolis en Snelle, bekend van nummers als Reünie en Lippenstift met Marco Borsato. Het doel is om jongeren bewust te maken van de risico’s van het gebruik van je telefoon tijdens het fietsen.

Snelle (echte naam: Lars Bos): ‘Ook ik was me niet altijd bewust van het gevaar van het gebruiken van je telefoon op de fiets. Toen ik op uitnodiging van Interpolis in gesprek ging met zes jongeren en hun verhalen hoorde, snapte ik pas wat een probleem dit is. Doordat ik hoorde hoeveel ongelukken er gebeuren en wat de impact hiervan is, werd ik geïnspireerd om er een liedje over te schrijven. Ik kreeg alle vrijheid, dat was wel bijzonder.’

Driekwart jongeren gebruikt mobiel op de fiets

Hoewel inmiddels verboden zegt 77,6 procent van de jongere fietsers (15-17) de telefoon nog altijd in het verkeer te gebruiken. Interpolis maakt zich 'grote zorgen over de bestuurders van morgen’. Joost van Buchem, reputatiestrateeg bij Interpolis: ‘We weten dat het gedrag op de fiets voorspelbaar is voor het gedrag in de auto. Daar krijgen we buikpijn van.' Interpolis introduceerde drie jaar geleden de AutoModus app – een app die je helpt om de telefoon niet te gebruiken in de auto. Uit data blijkt dat AutoModus gebruikers gemiddeld 20% minder schade hebben dan niet AutoModus gebruikers. Inmiddels hebben 200.000 Nederlanders deze app gedownload.

Van Buchem vervolgt: ‘ Wij geloven dat eenzelfde app kan werken voor jongeren en introduceren daarom PhoNo. De PhoNo app helpt jongeren op een leuke manier mobielvrij te fietsen. Voor elke minuut die zij mobielvrij fietsen, doneert Interpolis aan Stichting De Noordzee; dat goede doel hebben ze zelf gekozen. Om nog meer jongeren de app te laten gebruiken doen we ook een competitie, waarbij 3 jongeren die PhoNo downloaden kans maken op een exclusief optreden van Snelle in hun klas. De actie loopt van 10 januari tot 2 februari 2020.'