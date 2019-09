J. Walter Thompson Amsterdam en Gamma herenigd

Gamma kiest J. Walter Thompson Amsterdam als strategisch en creatief partner. J. Walter Thompson was eerder bedenker en maker van 14 jaar campagnes voor Gamma, zoals ‘Dat zeg ik. Gamma’. Gamma staat binnen de drukke markt van bouwmarkten voor een nieuwe uitdaging en heeft J. Walter Thompson gevraagd met de ervaring uit het verleden daar invulling aan te geven.

Aan de keuze van voor J. Walter Thompson ging geen pitch vooraf. Gamma werkte de afgelopen vijf jaar met Joe Public en blijft voor activatiecampagnes samenwerken met dit bureau.

Laurens Miedema (Gamma): ‘Samen hebben we een nieuwe positionering geformuleerd en hebben we bepaald waar het merk Gamma in de komende jaren voor moet staan. Gamma moet als grootste bouwmarkt van Nederland weer het voortouw nemen om mensen te helpen hun huis en tuin weer helemaal van nu te maken. Binnenkort onthullen we het resultaat.'

Ralph Wisbrun (J. Walter Thompson Amsterdam): ‘Altijd fijn als een klant na zoveel jaren weer terug komt. En heerlijk om samen een nieuwe koers naar de toekomst vorm te geven.’

Naast J. Walter Thompson werkt ook Blossom (onderdeel van Greenhouse Group) mee aan de nieuwe invulling. Met name het socialcontentstuk wordt door Blossom bedacht en gemaakt.

De nieuwe campagne start dit najaar.