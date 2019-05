Sinds een jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds kort iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week was Rogier Cornelisse curator. Cornelisse werkt als freelance creatief, copywriter, dichter, schrijver. Verder is hij docent creative writing aan de Willem de Kooning Academie en schrijft hij een wekelijkse column in Het Parool.

Als uitzondering op de regel begon Cornelisse op zondag, omdat het Bevrijdingsdag was: ‘Ik wil de week graag beginnen met een gedicht van een van onze grootste dichters Remco Campert (Verzet begint niet met grote woorden), omdat daar een regel in staat die ik als themaatje voor de hele week wil gebruiken (‘jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet’). Uiteraard sluit het ook een-op-een aan bij alle herdenkingen en vieringen die dit weekend plaats vonden.’

Hier de 6 bijdragen van Cornelisse:

Jezelf een vraag stellen, I

Ik begin met poëzie. Een van onze grootste dichters is Remco Campert.

Begin jaren ‘70 schreef hij Iemand stelt de vraag, waar de volgende regels uit komen. Beroemde regels die onder meer de zijgevel van uitgeverij De Bezige Bij in de Amsterdamse Van Miereveldstraat sieren. En die vorig jaar prachtig verbeeld zijn door filmmaker Alessio Cuomo.

Verzet begint niet met grote woorden

maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin

of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

zoals brede rivieren

met een kleine bron

verscholen in het woud

zoals een vuurzee

met dezelfde lucifer

die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik

een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen

daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.



Waarom juist dit gedicht? Uiteraard omdat we vandaag, op 5 mei, onze vrijheid vieren. Vrijheid die niet mogelijk was geweest zonder verzet. Ik heb het bovendien gekozen omdat ik deze week iets kwijt wil over creëren en over schrijven, die ook altijd beginnen met: jezelf een vraag stellen. Nieuwsgierig zijn, een kritische houding, echt benieuwd zijn, de status quo bevragen, hoe zit dat…? Het mooie is dat het antwoord meestal helemaal niet belangrijk is.