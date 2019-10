Kanzi viert nieuwe appeloogst met single en videoclip

Appelmerk Kanzi luidt het begin van de herfst, en daarmee ook het begin van het oogstseizoen van de appel, in met een zomers nummer. Trafassi-voorman Edgar Burgos, bekend van het nummer Wasmasjien, Dolf Tevreden van de Dutch Rythm Steel & Show Band en de Holiday Boys zijn verantwoordelijk voor het nummer.

Het nummer is onderdeel van de campagne ‘Seduce Life, Take Five’, waarmee het appelmerk wil benadrukken dat het belangrijk is om af en toe vijf minuten pauze te nemen in drukke tijden. De single ‘Vijf minuten vakantie’ zal op de radio te horen zijn, maar heeft ook een videoclip van vijf minuten.

De campagne van het appelmerk is bedacht door het bureau Natwerk. In de clip is een hoofdrol weggelegd voor levenskunstenaar Job Reuten. Daarnaast spelen medewerkers van Natwerk een bijrol in de video. Verder is er samen met Deejay Abstract en rapper Digitzz een remix uitgebracht, speciaal voor de jongere generatie, stelt Kanzi.

‘Ik vind dat we in onze drukke maatschappij allemaal wel wat meer rust kunnen gebruiken’, vertelt zanger Burgos. ‘Er is zoveel stress ook al onder jongeren. Eet je een Kanzi-appel, dan heb je even vijf minuten voor jezelf.’ Kanzi deed onlangs een kick-off in de Amsterdamse metro door met een steeldrum-band appels uit te delen op het station.

Helen Schoots, marketingmedewerker van Kanzi, vertelt dat aan Natwerk is gevraagd om een vrolijke campagne te maken. 'Zij kwamen gelijk met het idee dat een Kanzi je vijf minuten uit je dagelijkse sleur haalt. We hebben nu een muzikaal soundlogo, muzikale radiocommercials en muzikale social assets.'