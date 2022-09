Kinderen, zandtovenaar én ambassadeurs betrokken bij campagne over kinderkanker

De internationale maand van kinderkanker is begonnen met een digitale campagne van Code D’azur en Ocean Outdoor voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. ‘Het Máxima’ vraagt met deze landelijke publiekscampagne aandacht voor de noodzaak om de behandeling en kwaliteit van leven van kinderen met kanker in Nederland nóg verder te verbeteren. Kinderen die onder behandeling zijn in het Máxima spelen daarin de hoofdrol, waarbij hun fantasie over de behandeling op een magische manier is vormgegeven.

Start samenwerking

Ocean Outdoor en het Prinses Máxima gaan tegelijkertijd een driejarige samenwerking aan. Het doel van de samenwerking is meer bekendheid voor de missie van het Prinses Máxima Centrum genereren.

Voor de internationale maand van kinderkanker campagne werd de Zandtovenaar (Gert van der Vijver, bekend van kindertelevisieprogramma’s) benaderd om de fantasienamen die kinderen vaak geven aan medicatie letterlijk tot leven te brengen. De digitale campagne wordt via digital out-of-home (van Ocean), social media en diverse online middelen zichtbaar. Onderdeel daarvan is een mobiele tool waarmee een eigen digitale zandtekening gemaakt kan worden, die vervolgens gedeeld kan worden voor extra social awareness. Ook zullen bekende ambassadeurs de campagne meer bekendheid geven.

Ontwikkeld met direct betrokkenen

Een van de kinderen in de campagne, Yuna (15) - de anderen zijn Saar (4), Quinn (7) en Anne (11) -, is de dochter van Kim Nieuwenhuijs-Griffioen, Creative Director bij Code D’azur. Zowel het concept als de uitvoering is in samenspraak met haar tot stand gekomen. De fantasienamen, die kinderen bedenken, helpen om de ingrijpende behandelingen bespreekbaar te maken. Met de mobiele tool kunnen ze hun fantasie gebruiken om te visualiseren hoe zij de behandeling noemen.

Ocean Outdoor vroeg Nieuwenhuijs-Griffioen om mee te werken aan de campagne, zonder ervan op de hoogte te zijn van dat haar dochter al 4 jaar onder behandeling is in het Prinses Máxima Centrum: ‘Ik was echt ontzettend verrast dat Marlies (Smits, Head Of Marketing Ocean Outdoor Nederland) nu juist mijn creatieve hulp vroeg om een concept te ontwikkelen voor de maand van kinderkanker. Toeval bestaat niet toch!?

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik mijn expertise als creatief mocht inzetten voor dit fantastische ziekenhuis, waar ik helaas kind aan huis ben. Geen bedachte campagne, maar letterlijk een concept dat we vanuit mijn eigen ervaring hebben mogen uitvoeren.’

(Lees verder onder het campagnebeeld met Yuna hieronder.)