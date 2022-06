'Lukt het met AI om massamarketing steeds persoonlijker te maken?'

Arno Wolterman is creative director van digital agency IN10 design for positive change uit Rotterdam en jurylid in de categorie Creative Data/Ecommerce.

Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste ontwikkelingen op digital vlak (voor merken)?

'De digitale ontwikkelingen van afgelopen jaren stonden met name in het teken van digitaal versnellen en samenwerken. Dit heeft processen en werken op afstand blijvend veranderd. Als ik naar de toekomst kijk ben ik vooral benieuwd hoe merken Artificial Intelligence (AI) gaan inzetten. Lukt het met de inzet van AI om massamarketing steeds persoonlijker te maken? Kan AI in de toekomst een volledige dialoog voeren? Welke invloeden hebben slimme assistenten op merken? De mogelijkheden lijken oneindig en ik ben benieuwd welke merken en organisaties de juiste keuzes gaan maken.'

Hoe zijn de ontwikkelingen binnen Nederland? Waarin excelleren 'wij'?

'Nederland is zonder meer goed in digitalisering. De stabiele digitale infrastructuur, kwalitatieve digitale bureaus en het ondernemersklimaat zorgen ervoor dat we een goede digitale economie hebben ontwikkeld en bij de top van de wereld behoren. Nederlandse digitale bureaus excelleren daarnaast vooral in bescheidenheid. Ze maken digitale strategieën leidend en digitale producten essentieel, waarmee ze een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van merken en organisaties. Waar bescheidenheid als iets positiefs kan worden gezien, mag de branche van mij haar leidende positie meer claimen.'

Wat hoop je specifiek in jouw jurysessie te zien?

'Jaloersmakende cases. Werk dat door middel van data tot slimme en creatieve oplossingen is gekomen. Voor mij is Spotify een interessant merk dat op een creatieve manier hun data inzet, met cases als Wrapped, Spotify for Pets en Listening Together. Daarnaast ben ik benieuwd hoe bureaus omgaan met Web3 en het optimaliseren van customer journeys.'

Wat is je (persoonlijke) favoriete digitale werk aller tijden?

'Eén van mijn all-time-favorites is Google Earth. In 2004 kocht Google een Australische start-up op het gebied van geospatiale datavisualisatie, wat de basis vormde van Google Earth. Sinds 2006 is heel Nederland zichtbaar en is deze virtuele wereldbol doorontwikkeld met 3D-beelden, Streetview, miljoenen foto’s, extra informatie en sinds 2021 kun je ook tijdreizen. Doordat je veranderingen vanaf 1984 direct kunt waarnemen, maakt Google klimaatverandering inzichtelijk. Voor mij is Google Earth een van de meest innovatieve producten van Google.'

En tenslotte, wat is de schoonheid van digital?

'De schoonheid van digital zit voor mij in de relevantie. Digital kan een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen die bedrijven en organisaties hebben en waar wij als mens en planeet voor staan.'

De Dutch Creativity Awards van de ADCN en Adformatie worden dit najaar uitgereikt. Inzenden kan tot woensdag 15 juni om 23.59 uur.