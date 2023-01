Martijn de Vreeze: 'Je weet vooraf nooit, zoals bij andere drugs, wat het je gaat kosten'

Copywriter Martijn de Vreeze plaatste afgelopen week een zelfgemaakte krantenadvertie op LinkedIn, met de kop ‘Als we stoppen met gokreclame winnen we het meest’, die flink werd opgepikt.

Hij ageert al langer tegen gokreclame en organiseerde onlangs bijvoorbeeld ook De Gouden Gokkie, die hij uitreikte aan Toto en TBWA. Wat drijft hem?

Waarom deze kruistocht?

'Ik was als jongvolwassene gokverslaafd. Je kan gokken zien als mentale drugs. Je rookt, snuift of slikt het niet… je maakt het zelf aan. De endorfine geeft een intense kick en je weet vooraf nooit, zoals bij andere drugs wel, wat het je gaat kosten.

Soms verlies je honderden, duizenden of tienduizenden euro’s. En daarna meestal ook je zelfvertrouwen. En met een beetje pech verlies je alles. Het stoppen zelf kostte mij twee jaar. Het is echt moeilijk om er vanaf te komen.'

Welke stappen heb je tot nu toe ondernomen, en wat heeft het opgeleverd?

'Eerst ben ik op LinkedIn uit de gokkast gekomen om vakgenoten te raken. Ik kreeg zo’n 2.500 likes, 250K views en won daarmee autoriteit.

Daarna wilde ik nieuwe hoofdstukken aan het verhaal geven. Van de miljard euro die we in een jaar vergokten tot de treurige verhalen over gokverslaafden die mensen mij stuurden… alles deelde ik om mijn punt kracht bij te zetten.

Waar ik ook trots op ben is dat twee grote bureaus in stilte afscheid hebben genomen van hun grote gok-klant. Ze vertelden mij dat ik gelijk had met mijn strijd en dat het hen hielp bij het afscheid nemen.

Ook de tussentijdse activaties deden het goed. Zoals de Gouden Gokkie verkiezing voor de foutste gokreclame en de net echte krantenadvertentie (design Frank Borsboom) die je gratis op je eigen LinkedIn pagina kon plaatsen.'