Mauritshuis zet audio in voor campagne Nicolaes Maes-expositie

In het Mauritshuis in Den Haag zal vanaf 17 oktober de eerste overzichtstentoonstelling over het oeuvre van Nicolaes Maes te zien zijn. Maes wordt gezien als de meest veelzijdige leerling van Rembrandt, vanwege de diverse onderwerpen die hij aansnijdt met zijn werken. Zo is zijn werk in te delen in drie fasen, namelijk Bijbelse voorstellingen, intieme huiselijke taferelen en weelderige portretten.

De tentoonstelling ‘Nicolaes Maes, Rembrandts veelzijdige leerling’ wordt ondersteund door een audiocampagne. Deze bestaat uit drie radiocommercials die allemaal in één reclameblok te horen zijn. De uitingen spelen zich af in het tijdperk van de schilder en Nicolaes Maes zelf én voice-over Kim van Kooten zijn hoorbaar. Het luisteraspect van deze campagne is te herleiden naar het werk ‘Luistervinkjes’ van Maes, waarin de vrouw des huizes het dienstmeisje afluisterde of andersom.

Verder wordt de campagne uitgerold via onder andere digital out of home, print en online display. Alle uitingen verwijzen naar de website van het Mauritshuis waar ook drie hoorspelen zijn te beluisteren. Deze verhalen in audiovorm geven achtergrondinformatie bij de verschillende fasen waar de schilder doorheen ging, Maes zelf en zijn werkwijze.

‘Kunst is nog waardevoller en boeiender als je het verhaal achter de schilder en de werken kent’, vertelt Robin Pas, creative director van Energize. ‘Dankzij deze audiogedreven campagne leren mensen Nicolaes Maes echt kennen.’