McDonald’s navigeert je met deze friet-billboards naar een vestiging

De Franse McDonald’s probeert weggebruikers te verleiden tot een bezoekje aan een vestiging van de fastfoodketen met een nieuwe outdoor-campagne. Met verschillende uitingen wordt de route getoond naar de dichtstbijzijnde McDonald’s-vestiging.

De routebeschrijving bestaat uit gele lijnen, afgeleid van de frietjes van de keten, die navigeren naar een restaurant. Er zijn 64 varianten bedacht die aangeven dat je bijvoorbeeld links af moet slaan, of de tweede of derde afslag van een rotonde moet nemen. De campagne is afkomstig van de Parijse vestiging van TBWA.