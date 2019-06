McDonald's verrast gasten deze zomer met Summer Surprises

In het kader van de Summer Surprises campagne verrast McDonald’s zijn gasten deze zomer met zowel ‘spontane live acts’ als met verrassende zomerproducten.

De campagne trapt af met een privé achterbankconcert van Miss Montreal en Wulf. Klanten krijgen bij de McDrive de vraag welke zomerse tunes ze graag aan hun bestelling willen toevoegen. Via de intercom krijgen Miss Montreal en Wulf te horen, waarna het concert plaatsvinden. Uit de reacties blijkt hoe verrast de gasten zijn.

‘Met de Summer Surprises bezorgen we onze gasten spontane Good Times,’ zegt Annemarie Swijtink, Director Marketing van McDonald’s Nederland. ‘En dit is nog maar het begin. De hele zomer, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in het restaurant, bij de McDrive of via McDelivery zou je zomaar op een zomerse manier verrast kunnen worden.

Credits:

Bureau: TBWA\NEBOKO

Klant: McDonald's Nederland / Mike Willemsz