Meer voedsel in het bekkie, de helft minder in het (vuilnis)bakkie

Hoe gaat Becky ons goede manieren aanleren? Ze heeft letterlijk en figuurlijk geen wijzend vingertje. Ook spreekt ze jonge gezinnen niet streng toe, eerder lieflijk. Hillesum vertelt dat de tips zijn getest door Motivaction onder de doelgroep, een digitaal panel van het Voedingscentrum en een panel van gedragswetenschappers.

'We willen de intenties van mensen omzetten in acties door het geven van een concreet handelingsperspectief', vervolgt Hillesum. 'Vanuit de gedragspsychologie is het belangrijk om het juiste voorbeeld te geven.' Daarom draait de campagne juist om wat je allemaal kunt doen. 'We verwijzen dus niet naar probleemgedrag, zoals eten weggooien.'

Becky heeft niet alleen een ideologisch doel, ook is ze er om praktische redenen. 'We willen met haar de verschillende uitingen consistent bij elkaar brengen.’ Hillesum heeft het volste vertrouwen in het mondige mondje: ‘Ze werkt duimstoppend op je socialmediatijdlijn.' Of dat zo is, moet nog blijken. Ze heeft in ieder geval nog 11 jaar om de aandacht van Nederlanders te trekken.