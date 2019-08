Ministerie VWS lanceert campagne om aandacht te vragen voor eenzame ouderen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt met de zomercampagne ‘Eén tegen eenzaamheid’ om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. De uitingen richten zich primair tot vakantiegangers, maar ook thuisblijvers en ouderen zelf worden aangesproken. De campagne is ontwikkeld door Publicis Groupe Nederland.

Tijdens de zomer voelt 1 op de 6 ouderen zich eenzamer, wat neerkomt op ongeveer 700.000 ouderen. De campagne moet Nederlanders aanzetten zelf een bijdrage te leveren om dit probleem op te lossen.

De campagne bevat een tv-commercial, outdoor-uitingen bij grensovergangen en Schiphol en posts via social media, gericht op Nederlanders in het buitenland. Daarnaast zijn er meerdere partners verbonden aan de campagne, waaronder de app Flitsmeister. Gebruikers krijgen namelijk wanneer ze over de Nederlandse grens hun reis pauzeren een push-melding met de boodschap ‘1 op de 6 ouderen eenzamer in de zomer. Laat wat van je horen.’. Verder voegen telecomproviders over dit probleem een extra bericht in bij het automatische sms'je wat je ontvangt als je de grens overgaat.

Verder is het probleem rondom eenzamere ouderen besproken tijdens het NOS Journaal en Pauw, waarin minister Hugo de Jonge meer uitleg heeft gegeven. Mensen die een bijdrage willen leveren, kunnen naar de campagnepagina met tips en andere initiatieven.