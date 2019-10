Movisie, 113, COC en ministerie van VWS introduceren #Kweetnie voor LHBTIQ+-jongeren

LHBTIQ+-jongeren denken vier tot vijf keer vaker aan zelfmoord dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Daarnaast is het mogelijk dat jongeren twijfelen over hun seksuele geaardheid en daar onzeker over worden. Daarom komen Movisie, 113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een campagne om dit onderwerp bespreekbaar te maken en de acceptatie van seksuele diversiteit te bevorderen.

De campagne bestaat uit de hashtag #Kweetniet, video’s, uitingen via social media en een website. Bekende YouTubers als Jessie Maya en Rutger Vink delen via de hashtag hun eigen verhaal. Via Instagram gaan ze met volgers in gesprek. De initiatiefnemers van de campagne hebben ook een website gelanceerd waar jongeren en ouders tips, informatie en verhalen van LHBTIQ+’ers kunnen vinden. Zangeres Merol is de voice-over van deze campagne.

Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt dat levens kunnen worden gered als er wordt gepraat over onzekerheden en seksuele oriëntatie. ‘Jongeren die erachter komen dat ze misschien niet heteroseksueel zijn, kunnen het gevoel hebben er niet bij te horen. Zij zitten soms zo met zichzelf in de knoop dat ze niet weten hoe het verder moet. Door met elkaar te praten kunnen jongeren op hun gemak worden gesteld. Daarmee voorkom je negatieve gedachten en kan ook sneller actie worden ondernomen als er bijvoorbeeld suïcidale gedachten zijn.’

Joeri Jansen, creative director van Roorda Reclamebureau: ‘Onzekerheid en twijfel horen bij opgroeien Toch lijden veel jongeren onder deze twijfel als deze twijfel hun seksuele oriëntatie betreft. Met #Kweetnie omarmen we die twijfel. In de campagne vertellen rolmodellen over de periode dat zij in twijfel leefden en hoe zij door de twijfel te accepteren uiteindelijk zichzelf ontdekt hebben en hoe hun omgeving hierop reageerde.’