Muzikanten storten zich tijdens Eurosonic Noorderslag op reclamemuziek

Het winnende nummer, geschreven door Josephine van Schaik van de band The Mysterons, samen met Tessa Rose Jackson, was volgens organisatoren Buma Music in Motion, Eurosonic Noorderslag en Sizzer zodanig succesvol voor de drogisterijketen, dat besloten is om dit jaar wederom een reclamemuziek-contest te organiseren tijdens Eurosonic Noorderslag.

Reclamemuziek lijkt daarmee een vast onderdeel te worden van het festival. Op 17 en 18 januari komt een selectie van lokaal en internationaal talent, artiesten van het festival, samen in een speciaal ingerichte studio in het Eurosonic Artist Village. Ditmaal met als missie om de perfecte track te schrijven en op te nemen voor de nieuwe Hunkemöller swimwear tv-campagne.