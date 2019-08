Nars verleidt dames met romige lipst(d)ick

‘When de nudes keep you up all night’, luidt de suggestieve tekst bij de video waarin een penis is te zien die langzaam verandert in een lippenstift. Het filmpje (bureau: Nars, Baron & Baron) op Instagram duurt zes seconden en moet levendig laten zien hoe romig de structuur is.

Toch kan niet iedereen waarderen hoe Nars zijn producten aan de vrouw brengt. De ene vindt het te plat en niet geschikt voor de doelgroep tienermeisjes. De ander - waaronder model Chrissy Teigen - ziet de humor er wel van in.

De lipst(d)ick valt op, dat zeker.