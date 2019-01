Nedvang roept op lege flessen en potjes van de feestdagen in de glasbak te doen

Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof) probeert ervoor te zorgen dat alle flessen en potjes die zijn geleegd tijdens de feestdagen in de glasbak terecht komen. Daarom ging deze week de Gouden Glasbak on Tour van start waarbij de glasbak voor één keer aan huis verscheen.

Tijdens de feestdagen wordt er veel verpakkingsglas geleegd. Het zogenaamde ‘feestglas’ werd voor de campagne door stylist Fred van Leer opgehaald bij onder andere Bastiaan van Schaik, Anna Drijver, Holly Brood en Soy Kroon.

De landelijke campagne '40 jaar Glasbak - Doe Het lekker Zelf!' roept op tot glasrecycling tijdens en na de feestdagen. Het doel van de campagne is om consumenten en stakeholders vanuit een positieve insteek aan te moedigen glas in de glasbak te doen, zodat het gerecycled kan worden. In Nederland wordt 86% van het verpakkingsglas gerecycled, maar de doelstelling ligt op 90%.