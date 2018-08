Nederlands Film Festival brengt ode aan diversiteit van de Nederlandse film

De campagne is ontwikkeld voor de 38e edigitie van het Nederlands Film Festival (NFF), dat van 27 september tot en met 5 oktober plaatsvindt in utrecht. Met het thema ’Ontdek de Nederlandse Film’ brengt de commercial ) een ode aan de diversiteit van de Nederlandse film.



Klassiekers van de toekomst

In een compilatie komen alle genres voorbij: van speelfilms, animaties en games tot documentaires, interactieve projecten en korte films. Daarnaast blikt de commercial alvast vooruit op wat volgens de NFF wel eens de klassiekers van de toekomst zouden kunnen zijn.

De commercial is ontwikkeld door creatief bureau Hong Kong Amsterdam, dat tevens tekende voor een nieuwe communicatiestrategie en huisstijl die het NFF tegelijk presenteert. Hierbij is gekozen om de programmeren onder te verdelen in vier pijlers, die elk zijn gekoppeld aan een van de vier huisstijlkleuren: (Zien), blauw (Verdiepen), roze (Doen) en goud (Eren).



Online campagne

De commercial draait vanaf 23 augustus in bioscopen en filmtheaters door het hele land. Met ingang van vandaag gaan de online campagne en postercampagne van start.

Naast Hong Kong Amsterdam hebben ook audiovisueel collectief Circus Family en fotograaf Maeve Stam van Halal Film & Photography meegewerkt aan de campagne.