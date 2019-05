Digitale abri's veranderen in herdenkingsmonumenten

Op zeventien digitale reclamebordenzijn vanaf 4 uur ‘s middags zogeheten herdenkingsplaten te zien. Op een zwarte achtergrond is in witte letters de naam te lezen van een persoon die betrokken was bij een ingrijpende gebeurtenis op de plek waar het reclamebord staat. Daaronder staat een quote die het bijbehorende verhaal inleidt. Door met de mobiele telefoon een QR-code te scannen kunnen voorbijgangers het hele verhaal beluisteren.