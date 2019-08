Animator Richard Williams maakte naast Roger Rabbit óók reclames – een overzicht

De oscarwinnende animator Richard Williams is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij heeft een indrukwekkende carrière achter de rug en was een pionier op het gebied van computeranimaties. Afgelopen vrijdag is Williams overleden in zijn huis in Bristol.

Williams won in 1972 zijn eerste Oscar voor het wereldberoemde kerstverhaal A Chrismas Carol. Zijn bekendste creatie is de moderne klassieker Who Framed Roger Rabbit (1988). En Williams animeerde ook Pink Panther-films en hielp mee met de beroemde James Bond-film Casino Royale (1967).

Ook op het gebied van reclame laat Williams memorabel werk na. Vanaf zijn 16e was hij tekenaar bij diverse reclamebureaus. Hij maakte spotjes voor Coca Cola, Levi’s, Heinz en Samson bij zijn studio genaamd Richard Williams Studios. In alle advertenties herken je zijn opvallende stijl terug. Hieronder een overzicht met commercials.