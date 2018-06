Pepsi brengt zijn legendarische challenge met Coca-Cola terug

De actie is opvallend, want er is de nodige studie gedaan naar de originele Pepsi Taste Challenge. De meerderheid van de mensen vond daarin de Pepsi-variant na een slokje lekkerder dan die van Coca-Cola. Een van de verklaringen daarvoor was van de gebrekkige aard van de "sip-test" -methode. Mensen kiezen bij een slokje vooral de zoetere variant, ook al zouden ze als het om een blikje gaat de voorkeur geven aan de minder zoete drank.