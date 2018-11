Boxershortmerk Pockies stuurt in campagne aan op homorelletje à la Suitsupply

Het boxershortmerk Pockies ‘wil de boel op scherp zetten’ en komt met een campagne waarin de twee uitdelers van december samen in bed zijn gefotografeerd. We kijken in het kruis van Sinterklaas die met een zuurstok in zijn mond op bed ligt. Kerstman staat ernaast. ‘De lege fles wijn en enkele kledingstukken op de grond lijken te wijzen op een wilde nacht’, meldt het persbericht.

Michiel Dicker, een van de oprichters van het bedrijf 'Elk jaar laaien de discussies over Nederlandse tradities weer op, dus het leek ons wel een goed idee om de boel op scherp te zetten.’

Het persbericht meldt verder dat ‘Pockies niet het eerste bedrijf is dat homo’s in beeld brengt in een reclame’. Het gaat uitgebreid in op de campagneposter van Suitsupply eerder dit jaar met twee zoenende mannen. Dat leidde tot beschadigde bushokjes met de affiches werden vernield.

Oprichter Dicker laat weten zich geen zorgen te maken om eventuele negatieve reacties (maar er stiekem wel op te hopen, maar dat staat er niet). Dicker: ‘Als je hier niet tegen kan zijn er vast wel alternatieven.’