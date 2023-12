Cindy Fleur: ‘Daar zit de juice. Daar zit de saus’

Deze week was Cindy Fleur, senior strateeg bij digitaal bureau Bravoure, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Fleur over haar week: ‘Met mijn achtergrond als strateeg in social en merkstrategie (officieel is mijn functietitel Senior Digital Brand Strategist, maar ja, dat is wel een hele mond vol haha) heb ik een leuke mix aan cases verzameld. Van digital tot brand en AI. Should be fun!’

Hier haar 5 bijdragen:

1. ‘Tinder neemt op een speelse manier afstand van haar 'hook-up' imago’

‘Waar Tinder ooit de onbetwiste leider was in de online dating categorie, is de huidige realiteit anders. Het matchmaker-merk is met rasse schreden ingehaald door nieuwe spelers zoals Bumble, Match en Hinge. Merken die niet alleen in staat zijn geweest om zichzelf te positioneren als ‘serieuze’ datingapp, maar ook met succes Gen Z als doelgroep hebben aangeboord. Met de nieuwe ‘Tinder Matchmaker’ feature en campagne slaat Tinder ijzersterk terug.

De Matchmaker functionaliteit is geboren uit een raak gebruikersinzicht. Namelijk dat de vrienden van Tindergebruikers de èchte matchmakers zijn. Ze zijn niet alleen adviseur, maar nemen vaak zelfs de swipe-taak over voor hun vrienden. Want wie kent je nu beter dan zij?

Dit is vervolgens doorvertaald naar een scherpe campagnefilm waarin Tinder met de woorden “we gather the friends today" op een speelse manier afstand neemt van het 'hook-up' imago wat aan het merk kleeft. Op de achtergrond horen we de virale hit van TikTok superster en rap-artiest Coi Leray: ‘If he broke, then you gotta let him go. You could have anybody, eeny, miny, moe. Yeah, 'cause girls is players too.’

De onderliggende boodschap? ‘Don’t settle. Gebruik de Tinder Matchmaker.’ Een solide 360 graden strategie waarin merk, tech en business naadloos samenkomen om Tinder (weer) cultureel relevant te maken onder een nieuwe generatie gebruikers.’