Dwight Groot (Vigics): 'Sommige persoonlijkheden voelen zo haarfijn aan hoe ze interesse moeten opwekken'

3. Nostalgie (Mercedes-Benz)

'Nostalgie is een ander onderwerpen dat mij altijd interesseert. De oorsprong van hoe iets tot stand is gekomen en hoeveel hard werken en tijd er soms (vaak) achter een idee zitten. Zo ook bij deze nieuwe, "nostalgische" Mercedes commercial vind ik het heel mooi hoe een combinatie tussen de ontwikkeling van het product en een grote artiest als The Weekend ervoor zorgt dat mijn aandacht gegrepen wordt. De [eerdere] Mercedes-slogan: "The Best or Nothing", daar voel ik me echt tot aangesproken.

Had ik al gezegd dat we met Vigics voor het einde van het jaar ons Duitse roster aan regisseurs releasen (vandaar dat we de Duitse markt scherp in de gaten houden en dit soort topwerk tegenkomen) ? ;)'