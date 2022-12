Kim Dingler: 'De Engelse bedrijfscultuur ligt vrij ver van de Nederlandse'

2. Moed & Visie - Nan Goldin raakte zelf verslaafd aan pijnstillers

'Op de IDFA zag ik documentaire ‘All the beauty and the Bloodshed’ over het leven van kunstenares Nan Goldin. Een absolute aanrader. Centraal staat de val van de Sackler familie die met hun farmaceutische dynastie medeverantwoordelijk was voor de opioïdencrisis (Goldin spreekt uit ervaring: toen zij na een operatie de pijnstiller OxyContin van de Sacklers kreeg, raakte ze verslaafd, red.). Prachtige beelden over onder andere een protestactie in het Guggenheim NYC en de treurigheid van de Sacklers.

Laat het duidelijk zijn. Ik hou enorm van mannen, maar ik bewonder vrouwen met moed & visie.

Zeker als ze met een sterk idee tevens het risico nemen om in de gevangenis te belanden. Zoals de anti-oorlogsactiviste die afgelopen maart een live-uitzending van de Russische staatszender Channel One verstoorde, door met een met een 'Stop de oorlog’-bord de studio in te stormen.

Ook de 31-jarige Russische kunstenares Alexandra Skochilenko belandde in de cel nadat ze in supermarkten prijskaartjes verving door zelfgemaakte kaartjes met daarop boodschappen tegen de oorlog in Oekraïne. 'Het Russische leger bombardeerde een school in Marioepol, ongeveer 400 mensen probeerden daar te schuilen voor de bombardementen’, was te lezen op een van de ‘prijskaartjes’.