De aardse ervaringen van Odin Saillé (van het Belgische bureau Mutant) in Cannes

Deze week was Odin Saillé, onthou die naam, oprichter en ECD van het straffe Belgisch bureau Mutant, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij vanaf het Cannes Lions Festival zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Terwijl de oorlog om de Leeuwen gaande is

'Terwijl we door Le Palais slenteren en in een vredige omgeving met airconditioning jaloers naar het werk van alle genomineerden staren, vergeten we de buitenwereld. Maar terwijl de oorlog om de Leeuwen voortraast, is er een echte oorlog aan de gang, waarin een aantal van onze eigen collega's meevechten. Deze installatie vertelde de verhalen van creatieven, ontwerpers en producenten uit de industrie die nu soldaten zijn in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het bracht me onmiddellijk terug op aarde en gaf me rillingen.'