Reuben Alexander (Buutvrij): 'Ik hou van kleine geheimpjes'

Deze week is Reuben Alexander, creative partner van Buutvrij for life, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), die hier - gebundeld - te zien zijn.

Reuben over zijn week: 'Bij Buutvrij maken we graag van een min een plus. We houden van verhalen die zichzelf doorvertellen, én van zelfspot. Hier een aantal dingen waar ik blij van word. Misschien jij ook wel. #feelgoodconfetti'

Hier zijn 5 (of eigenlijk 12) bijdragen:

1. Intermarché - Les Fruits & Légumes Moches (2014).

'Een schoolvoorbeeld van hoe je van een min ’n plus kan maken. Of hoe je groenten en fruit, die buiten de "norm" vallen, kunt redden en zo voedselverspilling tegen kunt gaan.

Hier nóg een heel mooi idee van een (Duitse) supermarktketen, met een bijzonder actuele boodschap.'