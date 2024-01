Beelddenker Steef Nijhof: 'Ik ben een spons'

4. De beelddenker - ' Hun ogen gaan voor hun oren '

'Een beelddenker hoor ik u vragen? Het was ook een nieuwe term voor mij. Maar het lijkt erop dat onze oudste zoon (4) dit is. En blijkbaar net als zijn vader, want het is erfelijk. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Beelddenken is dus een fundamenteel andere manier van denken. Beelddenkers zijn visueel ingesteld. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen. Luisteren is nooit hun sterkste kant. En hun ogen gaan voor hun oren. Lekker herkenbaar.

Een beelddenker ziet bij het woord stoel, de stoel in gedachten voor zich. Of de stoel nu achterstevoren of op zijn kop staat: het blijft een stoel. Als ze de letters gaan leren, geeft dit problemen. Immers: een b is andersom opeens een d, en op zijn kop zelfs een p, maar voor een beelddenker blijft het een b.

Opgroeiende kinderen en vooral hun alledaagse ingenuïteit (ongekunsteldheid) om problemen op te lossen blijft iets waar ik naar kan blijven kijken. Ben je benieuwd of je ook een beelddenker bent? Doe je ogen dicht en denk aan het woord: boom. Wat zie je? De meeste mensen zien dan de letters b-o-o-m voor zich. Een beelddenker ziet echter een boom, met ruwe stam en groene bladeren, voor zich.

Oh ja, de uitvinder van onze relativiteitstheorie was ook een beelddenker - vandaar het plaatje.'