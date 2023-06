Richard Bullock (ex-180) in Cannes: 'Dominic heeft een prachtige vrolijke geest'

Dominic Lokinyomo Lobalu (24) is – inmiddels – een top-lange afstandsloper op de 3, 5 en 10 km én de halve marathon, die afgelopen jaar uit het ogenschijnlijke niets een Diamond League-wedstrijd won, zeg maar de Champions League van de atletiek. Maar Lobalu is officieel nog vluchteling: 'Ik ben geboren in Zuid-Sudan, in een klein dorpje dat Chukudum heet. Toen de oorlog begon, verloren we onze ouders, alles. Toen ik negen jaar oud was, werd ik gedwongen om naar Kenia te vluchten op zoek naar een beter leven. Ik mocht als enige, als jongen, naar school, een kans die mijn zussen niet hebben gekregen. Ze kijken sindsdien allemaal naar mij. Ze hebben al hun hoop op mij gevestigd.'

Op Wereldvluchtelingendag afgelopen dinsdag in Cannes (een groter contrast is haast ondenkbaar, maar in dit geval heiligde het doel het middel) lanceerde het Zwitserse sportmerk en sponsor On, waarvan Roger Federer mede-eigenaar is, de ontroerende documentaire The Right To Race over Lobalu, die tegenwoordig in St. Gallen, Zwitserland, woont – in het bijzijn van de atleet zelf en de Australiër Richard Bullock, die de documentaire regisseerde.

Hij had het koud en rilde

Bullock werkte voorheen als creative director onder andere bij 180 in Amsterdam, voordat hij zichzelf transformeerde tot regisseur en terug naar Australië verhuisde waar hij nu een uurtje boven Sydney in de natuur vlakbij de kust woont.

Wat maakt Dominic zo speciaal?

‘Hij heeft zichzelf opgevoed sinds zijn 9e. Hij is duidelijk gefocust op zijn doelen en kijkt altijd vooruit. Wat voor hem lastig is omdat de media altijd over zijn verleden willen praten. Dat was begrijpelijkerwijs diep traumatisch voor hem. Hij was een kind toen zijn dorp werd aangevallen en zijn beide ouders werden vermoord. Hij rende de rimboe in en werd opgepikt door een truck van de UNHCR en belandde in een vluchtelingenkamp in Noord-Kenia. Om deze reden ben ik niet echt diep ingegaan op de tragedie van zijn ‘vorige’ leven. Het maakt hem van streek om erover te praten en dat wilde ik respecteren.

Zijn vertrouwen winnen was een lang proces en ik wilde hem het gevoel geven dat hij enige controle had over het verhaal van zijn eigen leven. Er wordt kort verteld dat hij zijn ouders heeft verloren en dan gaan we verder met het leven dat hij nu heeft. Hij heeft een verbazingwekkend vermogen om fouten of spijt snel te verwerken en hoopvol naar de toekomst te kijken. Hij is het grootste deel van zijn leven hard behandeld door andere mensen. En toch koestert hij weinig bitterheid, of wrok of vijandigheid over wat het leven hem tot nu toe heeft gegeven.

Hij heeft een prachtige vrolijke geest en dat heeft hem al tot een populaire sportpersoonlijkheid in Zwitserland gemaakt. Vooral in zijn woonplaats St. Gallen hebben ze hem omarmd als een van hen.’

Hoe heeft het verhaal zich ontwikkeld tijdens het maken van de film, wat heeft je het meest geraakt of verrast?

‘Ik stuitte op dit verhaal door het maken van een andere documentaire over het Athlete Refugee Team, die in 2020 is uitgebracht. Ik ontmoette Dominic en zijn toen net nieuwe [Zwitserse] coach Markus Hagmann helemaal aan het einde van dat project. Dominic was weggelopen uit het team tijdens een wedstrijd in Genève. Hij had het koud en rilde tijdens mijn ontmoeting met hem en op dat moment leek zijn beslissing om asiel aan te vragen in Zwitserland extreem wanhopig en misschien zelfs overhaast. Door weg te lopen had hij zijn kans verspeeld om naar de Olympische Spelen in Tokyo te gaan, terwijl het zijn droom was om een medaille te winnen op de Olympische Spelen. Maar hij had een langetermijnvisie. Hij dacht aan Parijs 2024. Hij nam me toen mee naar zijn coach, Markus Hagmann. Ik had meteen een klik met Markus. De manier waarop hij praat en zijn inzichten over atletiek en hoe je zo'n ruw talent kunt koesteren, vond ik fascinerend.

Ik ging weg en maakte die vorige film af tijdens de Covid lockdown. Maar het verhaal van Dominic en Markus zat inmiddels in mijn achterhoofd, in mijn systeem. Ik bleef in contact met Markus en al snel bleek dat Dominic zich snel ontpopte als een atleet met écht talent.

Zijn sponsor was On en ik sprak met Feliciano Robanya, directeur sponsoring (zie kader onder, red.), over de vriendschap en het verhaal dat aan het ontstaan was in St. Gallen. Ik had inmiddels telefoongesprekken met Markus en telkens als ik met hem sprak, dacht ik: ‘Ik zou deze dingen die hij zegt moeten opnemen.’ Toen besloten Feliciano en ik dat als Markus en Dominic akkoord gingen, we echt een film zouden maken.

Terwijl ik de eerste opnames aan het plannen was, kreeg Dominic een uitnodiging voor Stockholm om mee te doen aan zijn allereerste Diamond League wedstrijd. Hij versloeg een deelnemersveld van wereldklasse en won de race. De commentatoren wisten niet eens hoe hij heette; je kunt ze horen rommelen met papieren in een wanhopige poging om erachter te komen wie er in hemelsnaam gewonnen had.

De vriendschap tussen de twee mannen en de vriendelijkheid van veel mensen die om Dominic geven, het is alsof alle pijn en horror die hij heeft meegemaakt 180 graden is omgeslagen en hij nu de goede kant van de mensheid te zien krijgt.’