Pianiste Iris Hond zet hersengolven bij eten van chocolade om in muziek

De Nederlandse pianiste Iris Hond heeft muziek gecomponeerd gebaseerd op hersengolven van mensen tijdens het eten van Godiva chocolade.

Achterliggende gedachte van de samenwerking tussen het chocolademerk en de pianiste is dat chocolade emoties losmaakt in het brein en muziek deze versterkt. Nadat hersengolven tijdens het eten van Godiva chocolade zichtbaar werden gemaakt, dook Iris Hond de studio in om geïnspireerd door deze patronen een pianocompositie te maken.

In een toelichting zegt zij: ‘De golven creëerden voor mij een directe inspiratie om vanuit te schrijven. Ik heb gekeken naar de structuur van de golven en in combinatie met het zelf proeven van de chocolade en voelen wat het met mij deed, ben ik achter de vleugel gaan zitten en kwam de muziek vanzelf. De zoete chocolade brengen je in super zachte, bijna zwoele staat. In de bittere en pure zit meer 'bite' en letterlijk meer donkerte.’