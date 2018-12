Staatsloterij-campagne: ‘Samenzijn met dierbaren is meer waard dan 30 miljoen’

De Staatsloterij lanceert een campagne voor de Oudejaarstrekking. Dit jaar gooit de organisatie het over een andere boeg: het wil sympathieker overkomen en laat de traditionele ‘de 10e kan het gebeuren’-campagne even achterwege.

Vorig jaar heeft de organisatie besloten om zich anders te presenteren. Het merk heeft TBWA/Nekobo in de arm genomen en wil sympathieker voor de dag komen. ‘We willen meer inzetten op emotie in plaats van alleen sales pushen’, verklaart Shirley Kind, hoofd marketing bij de loterij. Patritia Pahladsingh, managing partner bij TBWA\Nekobo vult aan: 'Sinds de herpositionering communiceren we bij reguliere trekkingen de voorpret. De oudejaarstrekking is echter uniek: het is groter, sentimenteler, en voor velen een traditie. December staat in het teken van samenzijn met dierbaren en dit gevoel staat centraal in de campagne.'