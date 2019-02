Start your engines: 6 elektrisch aangedreven campagnes

De commercial is een geheel Nederlands product, naar een concept van Selmore, geregisseerd door Bram Schouw en uitgevoerd door Bonkers. Ik was erg onder de indruk, van the zero, the nothing, the origin of everything en het hardop uitgesproken ‘We have zero ambition’. Totdat ik het origineel vond, van Nissan. Weg leiderschap, Vorsprung verschwunden.