Tropenmuseum laat kinderen Suriname zien zonder 'witte bril'

Die bestaat uit tekenfilms en illustraties met de personages Harvey en zijn oom Kenneth. Ze bezoeken de tentoonstelling en na afloop vertelt Harvey hoe het was aan zijn vrienden op het schoolplein. Opvallend is dat hij niet in straattaal spreekt maar gewoon als een jongen die in de Randstad woont, hij zegt bijvoorbeeld niet ‘lit’ of ‘swag’ maar ‘Hé, luister dan’.

Een bewuste keuze, verklaart Dongor. Volgens hem is dit grootstedelijk taalgebruik – geen straattaal dus. ‘Toen ik jong was herkende ik mezelf totaal niet in de media’, vervolgt hij. Hiermee doelt-ie op de manier waarop Surinaamse personages worden neergezet.

Om daar verandering in te brengen hield hij rekening met de volgende elementen, naast de taal. De huidskleur van Harvey en Kenneth is donkerder dan ‘de veilige, lichtgetinte personages die je tegenwoordig veel in campagnes ziet’. En de muziek is een moderne variant van traditionele Surinaamse muziek.

Ook was er achter de schermen oog voor inclusiviteit. De illustraties zijn gemaakt door de Surinaams-Nederlandse kunstenaar Maurice van Zante. En voor de stem van Harvey is een samengewerkt met Jeugdtheaterschool Amsterdam Zuid-Oost. Dongor: ‘We hadden een castingbureau kunnen bellen, maar kozen ervoor om jongeren een kans te geven.’ Dat bleef niet onopgemerkt, de acteur heeft door de campagne nieuwe klussen in wacht gesleept.