Virgin Media en Usain Bolt promoten snelle internetverbinding met een orkest

Virgin Media komt met een campagne waarin de snelle glasvezelverbinding van het bedrijf wordt gepromoot met Usain Bolt. Het bureau BBH London is verantwoordelijk voor de campagne ‘Orchestra’, waarin de sprintgrootheid samenwerkt met een orkest.

In de video wordt de Jamaicaan weergegeven als een superheld. Hij staat op een loopband, waarvan de energie wordt opgewekt door de snelheid waarmee het orkest speelt. Het nummer SuperBolt Theme wordt ten gehore gebracht in de video. De campagne wordt uitgerold voor de Britse markt en met de tagline 'Switch to Super' wordt de consument aangemoedigd over te stappen naar Virgin Media.

Het is niet de eerste keer dat Bolt de hoofdrol speelt in een Virgin-campagne. Sinds 2012 is de voormalig sprinter ambassadeur van het merk. Door de jaren heen was de Jamaicaan onder andere te zien in de campagnes ‘Be The Fastest’ en ‘#ARunningLegend’.