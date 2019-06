Festival WeMakeThe.City lanceert campagne rond ‘optimistisch creactivisme’

Met de branding en visuele identiteit van het festival haakt de organisatie in op, wat creatief directeur Marcel Kampman noemt, ‘optimistisch creactivisme’. Door een tegengeluid te laten horen tegen negatief activisime, is de campagne in de eerste plaats een creatieve manifestatie van de intenties van het innovatiefestival. ‘Niet tegen, maar vóór – vooruit.’

Op de festivalposters staan leerlingen van het Mundus College in Amsterdam met borden en spandoeken met daarop optimistische spreuken. Ook in de outdoorcampagne is dit terug te zien, evenals in de posters die zijn gemaakt voor de diverse conferenties, expedities en exposities van het festival en in het uitgebreide, 200 pagina’s dikke festivalmagazine.

WeMakeTheCity is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Pakhuis de Zwijger, Waag, Amsterdam Smart City en AMS Institute. De campagne kwam tot stand in nauwe samenwerking met mediapartner Het Parool. Daarnaast hebben deelnemende partijen veel eigen content ontwikkeld, zoals een serie van 35 online video’s en een serie podcasts ontwikkeld, zegt Maurice Seleky, hoofd marketing & communicatie bij Pakhuis de Zwijger.

Credits

Marcel Kampman (creative director), Stang (illustratie), Martine Eyzenga (ontwerp), Theo van der Vlugt (copy), Cees Glastra van Loon (fotografie), leerlingen van het Mundus College, Jeroen Mons (film), Bjorn Eerkes (film), Diets Dijkstra (muziek), teams Pakhuis de Zwijger & WeMakeThe.City (campagnecoördinatie, PR, videoserie, podcastserie & community management), Digital Natives (webdevelopment), ActiveTickets (ticketing) en inwoners van de metropoolregio Amsterdam.