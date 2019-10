Yellow Claw komt met stripboek én winkel voor ADE

Yellow Claw viert de release van hun nieuwe single ‘Amsterdamned’ met een stripboek en een tijdelijke stripboekwinkel tijdens Amsterdam Dance Event (ADE). De pop-up bevindt zich op de Hobbemastraat 3 in de hoofdstad.

Het duo brengt een oplage van 5.000 stripboeken uit en een exemplaar is te verkrijgen in de winkel vanaf donderdag 17 oktober tot en met 20 oktober. Yellow Claw, bestaande uit Jim Taihuttu en Nils Rondhuis, zullen ook in de winkel aanwezig zijn om stripboeken te signeren.

‘Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met het produceren van een nummer dat ons enorm heeft geïnspireerd’, vertelt het duo. ‘Het nummer klonk als een soort soundtrack van een anime film of strip saga. Na een urenlange creatieve brainstorm zonder slaap, besloten we een stripboek te maken.’

Rondom de lancering wordt ook merchandise verkocht bestaande uit onder andere een kledinglijn, skateboards en accessoires.