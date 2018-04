Zes Nederlandse finalisten voor The One Club

Het Haagse ontwerpbureau SILO heeft twee nominaties met werk in opdracht van Rijksmuseum Boerhaave, terwijl inzender WeTransfer in samenwerking met Stink Studio, Los Angeles, hetzelfde presteert met WeTransfer ‘ A Message from Earth’ .

Energize sleept een finaleplek in de wacht met ‘Het puttertje - A Bird’s Eye View’, gemaakt in opdracht van Het Mauristhuis, tewijl MacGuffin, Amsterdam hetzelfde presteert met ‘MacGuffin Magazine'.

Wereldwijd voert BBDO New York het klassement aan met 31 finaleplekken, waaronder zeven voor “The Talk” (P&G) en zes voor de video “Live Looper” (Downtown Records) met de band The Academic. Jung von Matt volgt knap met twintig nominaties, waaronder een voor ‘BVG x adidas - The Ticket Shoe’ in opdracht van het Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

R/GA scoort in totaal 19 nominaties met vier bureaus, DDB Paris komt op 17 en The New York Times Magazine op 18 nominaties (met 16 verschillende inzendingen). AlmapBBDO in São Paulo and McCann New York hebben elk tien nominaties.

De One Club jury’s kenden dit jaar 514 nominaties toe aan inzenders uit 34 landen. De meest zijn voor de VS, gevolgd door Japan (51), Duitsland (45), Canada (26), Groot-Brittannië en China (elk 25), en Frankrijk (21). De volledige lijst is hier te vinden. De bekendmaking van de winnaars vind plaats op 7 mei, als onderdeel van The One Club for Creativity’s Creative Week.