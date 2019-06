Zeven inhakers op het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen die keihard doeltreffen

Sinds het mannenelftal in 1966 geschiedenis schreef door het WK te winnen, droomt de Britse natie ervan om nog eens een wereldbeker te winnen. De vrouwen wonnen nog nooit. But one day, football will come home (again). Speciaal voor dit vrouwen-WK is hét Britse voetballied nieuw leven ingeblazen, op een eigentijdse en poëtische manier. Concept: Grey London, regie Jack Driscoll in samenwerking met Academy Films.