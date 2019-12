Comm laude 2019: deze 14 communicatietalenten komen eraan!

Rose van den Hoven kiest niet voor de makkelijke weg, is ondernemend en heeft zich de afgelopen twee jaar enorm ontwikkeld (ook buiten haar eigen vakgebied). De student bij de opleiding communicatie volgt er het honours programma en deed mee aan het multidisciplinaire project ‘AV1’, Daar zette ze zich samen met studenten van andere opleidingen in heeft voor het uitdragen van de mogelijkheden van robot AV1. Deze zorgt ervoor dat studenten die een tijd geen lessen konden bijwonen weer deel uit kunnen maken van de klas. Via een camera, luidspreker en microfoon kan de student de lessen volgen en in gesprek gaan met klasgenoten.