Gaan deze 181 handtekeningen eindelijk zorgen voor de echte verandering?

Toch is het interessant om te bedenken waarom nu? Het denken in stakeholders is niet nieuw. We snappen allemaal intussen wel dat profit geen doel op zich is maar een gevolg van. Wat is er aan de hand? Want achter iedere aanzet tot verandering schuilt een reden. Als het alleen om de reputatie gaat is dit best een behoorlijk statement. Is het zo dat de druk van de publieke opinie inmiddels dermate groot wordt dat deze bedrijven niet anders kunnen dan het commitment af te geven? Snappen ze misschien eindelijk dat organisaties meer zijn dan een geldmachine voor de aandeelhouder of zijn er misschien ook andere oorzaken die wellicht veel logischer zijn dan alleen de voorlopige “schone schijn”? Zou het zo kunnen zijn dat ze eindelijk inzien dat bedrijven die dit commitment al jaren geleden zijn aangegaan beter presteren dan deze aandeelhouderswaarde gedreven organisaties?