Jip van de Meent in Cannes: 'Maak een junior onderdeel van het MT'

Jip van de Meent, junior strateeg bij Dentsu Creative Amsterdam en bestuurslid JongeHonden, wond er maandagmiddag geen doekjes omheen met de vraag: 'Hoe verkleinen we de afstand tussen het management team en de junior? Want dat is nodig én levert veel op.'

Waarna ze de vraag direct zelf beantwoordde met de stelling: 'Maak een junior onderdeel het MT. Er is op zich niets mis met enige afstand, dat zal er altijd zijn tussen generaties, maar wel als er continu misverstanden zijn.

Zijn wij als junioren lui, of stellen we gezonde grenzen? Zijn we tegelijkertijd veeleisend, of hebben we een krachtige wil? En hebben we geen respect, of moeten jullie respect eerst verdienen voordat je het opeist? Het hangt, kortom, maar net af van het perspectief waarmee je iets bekijkt of beoordeelt.

Om die perspectieven te overbruggen is wederzijds begrip nodig, of empathie.'

Voordelen

Van de Meent probeert die empathie vervolgens te kweken door drie klinkende voordelen te schetsen, die junioren bureaus en bureaubazen (de term alleen al) te bieden hebben:

'Als je, om te beginnen, openstaat voor junioren, zal je als werkgever aantrekkelijk zijn en zal talent niet snel om zich heen kijken naar nieuwe mogelijkheden. In het verleden was het aanlokkelijk om volwassen te worden. Je ging studeren, kreeg een baan en werkte vervolgens keihard met een heel fijn, rijk leven als stip aan de horizon. Nu werkt dat 'aas' niet meer, de wereld staat in brand. De nieuwe generatie wil nu gelukkig zijn en snel resultaat zien én werk doen dat ertoe doet! Omdat dat niet onredelijk én nodig is. Als je als MT openstaat voor dat gesprek, kom je al een heel eind.

'Het tweede voordeel is dat je jezelf als bureau natuurlijk future proof maakt. Ik durf het woord bijna niet uit spreken, maar klanten hebben purpose nodig - een extra storytelling laag. Die voegen wij moeiteloos toe; we zijn ermee opgegroeid, met [een gebrek aan] purpose, we weten wat eraan ontbreekt.'

Een tip uit de zaal: 'Maak iemand uit het MT soms ook onderdeel, of stagiair bijvoorbeeld, van een junior team.'

En nog een tip: 'En laat een divers panel werk intern reviewen, en niet alleen senior medewerkers.'

Menselijk

Van de Meent vervolgt: 'Het laatste en in mijn ogen belangrijkste voordeel is dat je gerespecteerd zult worden door je toekomstige opvolgers. Ik vind deze het belangrijkste, omdat dit gaat over de dagelijkse omgang op de vloer, waar je het grootste deel van de week samen met elkaar doorbrengt.

Hierbij wil ik, nogmaals, onderscheid maken tussen wat ik earned en expected respect noem. Beide stijlen zorgen ervoor dat de junior voor je gaat rennen, maar in het eerste geval veel sneller en niet de deur uit.

Het tweede zorgt ervoor dat junioren zich terughoudend zullen opstellen en bijvoorbeeld tien keer langer over een e-mail zullen doen. De grote vraag voor het MT is nu natuurlijk hoe je respect verdient? Wees bijvoorbeeld krachtig, maar ook kwetsbaar. Of flexibel en tegelijkertijd glashelder. Kortom, wees menselijk.'

Om daar nog aan toe te voegen: 'Er is niet zoveel voor nodig om een junior aan je binden, want we willen heel graag, maar bied ruimte en wees beschikbaar. Als je dat doet, levert dat zoveel op en krijg je er zoveel meer voor terug dan de meeste bureaus nu krijgen.'