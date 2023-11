Talisia Misiedjans ode aan haar moeder: 'Een groot feest maken met weinig slingers, dat vind ik ondernemen'

3. Lenneke van Ingen - 'Ik was tienerster en zij mijn waakhond'

'Lenneke van Ingen. Mijn partner in crime. Wisten jullie dat Lenneke eerst mijn manager was? Ik was tienerster en zij mijn waakhond. Nu zijn we compagnons en vrienden voor het leven.

Lenneke is een hele bijzondere vrouw. De mensen die haar goed kennen zullen dat beamen. Briljante ondernemer en inspirerend voor iedereen om haar heen. Zonder Lenneke was ik niet de zakenvrouw (mijn hemel, wat een vreselijk woord) die ik nu ben.

11,5 jaar geleden begon ik bij A Million Faces als casting director. Slechtste werknemer ooit. Inhoudelijk had ik wat te zeggen. Maar ineens moest ik mails beantwoorden enzo. Wie bedenkt het? Ik bakte er niets van, maar Lenneke zag iets in mij en ik werd haar grote project. Ik mocht overal naar toe en ze zette mij met iedereen aan tafel. Ik was dan misschien niet goed in mijn mail beantwoorden, ik had wel een mening en een visie en dat was wat waard.

Dat zag zij, ik niet. Ik had geen idee. Grote meid, grote mond, maar krankzinnig onzeker. Maar als je iemand naast je hebt staan die elke dag tegen je zegt dat je het kan en dat je het waard bent, dan ga je er vanzelf in geloven en het in de vingers krijgen. Op een dag zei ze ineens: ‘Je kan ook mijn partner worden? Eigenaar van het bedrijf?’ ‘Nee joh, was mijn antwoord.’ ‘Oké, maar kan ik wel eind dit jaar 3 maanden weg? Een boek schrijven in LA?’ vroeg ze. ‘Ja, dat is prima.’

In die drie maanden hoorde ik mezelf ineens dingen zeggen als: onze talenten, ons bedrijf, ons kantoor. Leugens natuurlijk, het was niet van mij. Haar plan werkte. Zij geloofde in mij en zij wist zeker dat ik dit kon. Ik moest er, zoals gezegd, alleen zelf in gaan geloven en dat lukte toen zij mij de ruimte gaf door even weg te gaan.

Oudjaarsdag 2016 stuurde ik haar het volgende berichtje: 'Ik denk dat ik er klaar voor ben.’ ‘Oké, dan gaan we de papieren in orde maken’, was haar respons.

Zes jaar later ben ik eigenaar en creatief directeur van drie prachtige bedrijven (castingbureau A Million Faces, AMF Agency en Starblaze, red.). En dat komt omdat ik een zakenpartner heb die in mij gelooft en daar nooit aan is gaan twijfelen. Ik gun iedereen een Lenneke.'