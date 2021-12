De vijf elementaire delen van Wouter Glaser

Deze week was Wouter Glaser (He/Him), Chief Growth Officer bureaunetwerk Ace en (mede)oprichter van PR-bureaus Glasnost en Fitzgerald, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Glaser over zijn week: ‘Sinds ik bij Ace werk is geen dag hetzelfde. Ik werk steeds op een andere plek in de 10 verschillende Ace agencies waarbij het mijn missie is om zoveel mogelijk groei te realiseren voor het collectief. Dat lukt vooral door mensen aan elkaar te verbinden op verschillende wijzen. Bijvoorbeeld door kennis te brengen waar het nodig is. Soms is dat praktisch door een workshop, een andere keer is het voldoende om een goed gesprek te hebben. Om dit goed te kunnen, zijn er vijf elementen die mij daartoe in staat stellen: ademhaling, leiderschap, daadkracht, ritme en ondernemerschap.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. De hele dag 'aanwezig' en in het nu (ademhaling)

'“Happiness depends on conditions being perceived as positive; inner peace does not”, schrijft Eckart Tolle in De kracht van het nu. Het is een sport voor veel mensen om inner peace te vinden, bij mij is dat zeker zo met mijn overactieve brein. Dat doe ik op verschillende manieren, zoals een ijssauna bij Freezlab nemen of sporten.

De ademhaling speelt hier een belangrijke rol in. Tien jaar geleden leerde ik de ademhalingsoefeningen Sudarsan Kriya van The Art of Living, 30 minuten die je volledig kalmeren. Ik moest even door een paar barrières heen om de workshop te volgen, maar ben zo blij dat ik het heb gedaan. Een cadeautje dat ik elke keer opnieuw mag uitpakken. Het liefst start ik de dag met deze oefeningen. Op de dagen dat dit lukt ben ik de hele dag "aanwezig" en in het nu.'