Youssef Eddini ook bij ABN Amro weer snel weg als directeur Communicatie

Een droombaan noemde Youssef Eddini het, toen hij de overstap van de NPO naar ABN Amro bekend maakte. Hij was als directeur communicatie maar een jaar bij de NPO in dienst geweest, maar toen de bank langskwam, kon hij geen nee zeggen. Het was een lang gekoesterde wens die uitkwam, werken in de financiële sector. ‘Dit is een van de weinige banen waar ik mijn huidige positie voor opzeg', zei Eddini destijds tegen Adformatie.

Nu, zeven maanden later heeft hij zijn functie van directeur branding & communications bij ABN Amro alweer opgezegd. Op zijn LinkedIn-profiel schrijft hij dat de strategische branding & communicatierichting voor de bank bepaald is, waarmee ‘dat deel van mijn missie geslaagd’ is.

Eddini: ‘Vervolgens heb ik zorgvuldig afgewogen of voor mij de juiste voorwaarden, ruimte en ingrediënten aanwezig waren om effectief veranderingen door te kunnen voeren. Dat bleek op basis van mijn evaluatie van het proces en diverse gesprekken niet het geval.’