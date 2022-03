AdGreen The Netherlands wil reclameproductie structureel verduurzamen

Het doel: zero waste & zero carbon in 2030. Na meerdere brainstormsessies, research en verkennende gesprekken met het reeds succesvolle Britse AdGreen, is gezamenlijk besloten AdGreen The Netherlands op te richten.

‘AdGreen UK slaagt er al een jaar in om de impact van reclameproductie op het milieu te verkleinen en wordt gesteund door grote merken als Google, Sky en Unilever, bureaugroepen waaronder WPP, Havas en Publicis en vakorganisaties zoals de APA, IPA (de Britse Via), ISBA (de Britse BVA) en Bafta.

AdGreen The Netherlands is de eerste partner, met als achterliggende gedachte het initiatief pan-Europees uit te rollen om zo snel mogelijk tot een nieuwe ‘Green Standard’ in productieland te komen.

Deze samenwerking geeft de Nederlandse reclame-industrie,slagkracht, en toegang tot kennis en het gebruik van de innovatieve Carbon Calculator; deze rekenmethode wordt bij commercial-producties gebruikt door bureaus en producers waardoor het groener produceren inzichtelijk en meetbaar wordt gemaakt.

Een kleine heffing

AdGreen NL zal informatie en decks over duurzaam produceren op de website aanbieden, evenals begeleiding en online trainingen. AdGreen richt zich op productiehuizen, creatieve bureaus én adverteerders. De activiteiten van AdGreen zijn mogelijk dankzij een kleine heffing in het productiebudget. In de UK bedraagt deze heffing 0,25% van de productiekosten.

In Nederland is het initiatief inmiddels ‘enthousiast ontvangen’ door de BVA, Via en de gezamenlijke productiemaatschappijen. Vorige week is een call-for-support verstuurd en daarop krijgen we veel positieve reacties. Zowel adverteerders (waaronder Eneco, VodafoneZiggo) als bureaus (zoals n=5, Dawn, Wunderman Thompson) en productiepartijen (zoals Hazazah, Czar, Holy Fools, Media.Monks, Halal en Wefilm) geven aan het initiatief AdGreen NL te ondersteunen.

