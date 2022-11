Big Orange creëert audiotour voor Amsterdam Light Festival met Gijs Scholten van Aschat

Tijdens Amsterdam Light Festival Editie 11: Imagine Beyond, dat op 1 december van start gaat, wordt het publiek in de rondvaartboten langs 20 verschillende lichtkunstwerken geleid. Via audio storytelling wordt het publiek meegevoerd naar de verhalen achter de kunstwerken. Gijs Scholten van Aschat speelt een nog niet gepubliceerde dichter die je op een 'prettig-komische, en informatieve manier' meeneemt tijdens de vaart van 75 minuten.

Cindy Moorman van Amsterdam Light Festival: ‘Met het thema van dit jaar nemen we je mee naar de wereld van de verbeelding. Dat de wereld om ons heen tijdelijk is en ineens helemaal anders kan zijn, hebben we allen de afgelopen jaren wel ervaren. Juist dan – als alles om ons heen beweegt en niets meer vanzelfsprekend lijkt – hebben we de kracht van onze verbeelding nodig. Met de audiotour nodigen we de bezoeker uit de werkelijkheid even los te laten. Luchtkastelen te bouwen, de wereld op zijn kop te zien, door portals te vliegen en een wereld van reuzen voor te stellen. Laat je meevoeren naar andere werelden.'

Jos Jansen, audio director van Big Orange, voegt toe: ‘Audio is een middel om direct binnen te kunnen komen bij – in dit geval – de bezoeker van het Amsterdam Light Festival. We werken met één van de beste acteurs van Nederland en een professionele scenarioschrijver. Hierdoor kunnen we de informatie van de kunstwerken op een manier vertellen die (veel) leuker is dan de gemiddelde audiotour van een museum, en hopelijk vooral beklijft.’