De kleurrijke kijk van Thecla Schaeffer, met een oncomfortabel randje

Deze week is Thecla Schaeffer, de nieuwe head of marketing bij Tony's Chocolonely, curator van 'Random Pic(k) Of The Day For A Week'*.

Schaeffer over haar week: ‘Ik ben net begonnen bij Tony’s Chocolonely - niet alleen een merk met een fantastische missie, maar ook een heel kleurrijk, vrolijk merk - en het valt me op dat er een bredere, culturele beweging is waarin heel veel kleur wordt gebruikt. Alsof mensen willen ontsnappen in een dromerige, vrolijke wereld als tegenhanger tegen alle ellende van milieuvervuiling, aanslagen en geweld op straat. Ik ga er, kortom, een kleurrijke, vrolijke week van maken.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Kleurrijk en vrolijkheid op een regenachtige maandag

'Ik ben al jaren groot fan van J Balvin die consistent reggeaton hit na hit uitbrengt. Hij is een van de meest gestreamde artiesten van dit moment en zijn Insta stories zijn een van de meest bekeken stories ter wereld. Zijn stijl vormt een groot contrast met de traditionele macho Latin cultuur. Hij werkt nu samen met FriendsWithYou’: tijdens zijn concerten wordt het podium en het publiek gevuld met grote opblaas fantasie-dieren. Deze video clip, "Loco contigo", is een (te) gekke mix van Japanse manga en Latin in een setting die aan Burning Man doet denken. Iets om blij van te worden op een regenachtige maandag!'