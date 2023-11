Folkert Verdoorn: 'Filmen is onpraktisch werk, daar moet je van houden'

2. 'De stijl van zijn gedicht is prachtig. Chaotisch en intuïtief, soms teder, soms vulgair'

'De laatste drie albums van Nick Cave hebben een grote invloed op me gehad. Specifiek na de over hem gemaakte documentaire ‘One More Time With Feeling’ waarin hij zijn nieuwe album ‘Skeleton Tree’ aan het opnemen is, raakte ik in de ban van de enigmatische 60'er met zijn mystieke, vaak tegen het sentimentele aanhangende ballads.

De film, gemaakt door Andrew Dominik, is een experimentele zwart-witvertelling waarin je hem volgt tijdens de opnamen van 'Skeleton Tree'. Zijn zoontje is kort daarvoor overleden, wat als een zwarte wolk boven de fragmentarische, soms zeer realistische, soms bijna videoclipachtige film hangt. Maar door het leed schijnt een zekere weerbaarheid, een verlangen om het verlies te duiden, die ik bewonderenswaardig vind. In dit fragment hoor je het gedicht 'Steve McQueen', een verhaal over de acteur in ons allen, de zoektocht van het mens-zijn en de rol van de verteller, de duider.

De stijl van zijn gedicht is prachtig. Chaotisch en intuïtief, soms teder, soms vulgair. Het kan zichzelf misschien het best omschrijven als een zoekend delirium dat de charme van zijn eigen teloorgang inziet en hier wel van kan genieten. Een insteek die ik zeer kan waarderen.'